РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В подмосковном Подольске сотрудники Госавтоинспекции провели беседы о безопасной перевозке детей в машинах и рассказали, как правильно выбирать детские удерживающие устройства, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в рамках региональной социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность» провели беседы в одном из крупных предприятий города Подольска о безопасной перевозке детей в автомашинах. Полицейские рассказали о необходимости использования детских удерживающих устройств, их правильном выборе в зависимости от веса и роста ребенка», – говорится в сообщении.

Также они показали наиболее безопасные места размещения кресел в салоне автомашины, напомнили о соблюдении скоростного режима, необходимости отказа от опасных маневров, внимательности за рулем и соблюдении правил дорожного движения.

В конце встречи автоинспекторы передали участникам и руководителям тематические листовки для наглядного ознакомления и использования на информационных стендах.