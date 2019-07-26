РИАМО - 26 июл. В первой половине 2019 года город заключил 900 контрактов с предпринимателями на высадку и пересадку деревьев, обустройство цветников и закупку садовой техники, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

Интерес предпринимателей к участию в аукционах на право ухаживать за зелеными насаждениями в Москве вырос за первое полугодие текущего года.

«Количество участников закупок на оказание услуг по уходу за городскими растениями увеличилось с 3 до 5 компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что поводом для повышения доверия со стороны предпринимателей послужило то, что процедура участия в торгах на портале поставщиков проходит прозрачно.

Как добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, на сегодняшний день в Москве востребованы услуги по уходу за уличными растениями.

«В течение 2019 года столичные заказчики активно заключали контракты на высадку или пересадку деревьев, кустарников, обустройство цветников, а также на закупку садовой техники и оказание услуг по учету состояния зеленых насаждений», – рассказал Дегтев.

Закупки по инвентаризации зеленых насаждений стали проводиться гораздо чаще. Объяснением этому, по словам амбассадора портала поставщиков, начальника договорного отдела ООО «Аракс» Ольги Широковой, служит рост интереса города к защите природы.

«Занимаясь учетом зеленых насаждений с 2012 года, мы видим, что интерес города к этой теме начал планомерно возрастать с 2014 года. Именно в это время стало уделяться особое внимание паспортам благоустройства территорий школ, детских садов, поликлиник», – сказала Широкова.

Она добавила, что двумя годами позже стартовала акция «Миллион деревьев», благодаря которой на территориях столичных госучреждений стали появляться новые деревья и кустарники. Вовремя проведенный учет зеленых насаждений позволял понять их общее состояние, выявить аварийные и сухие деревья. Интерес бизнеса к таким закупкам также высок: порядка 5-6 компаний конкурируют в среднем на рынке.