РИАМО – 26 июл. В деревне городского округа Мытищи ликвидировали возгорание в нежилом строении, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

В пятницу в 05:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Мытищи, деревня Сухарево.

«13:10 ликвидация. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

На месте работали три единицы техники, 11 человек.