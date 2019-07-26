РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В подмосковном Подольске приступили к формированию нового состава общественного совета при УМВД России по горокругу, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«УМВД России по горокругу Подольск приступает к формированию нового персонального состава общественного совета при УМВД. Личные заявления граждан, предложения по кандидатурам от общественных объединений и организаций с приложением подробного резюме, биографией и местами профессиональной деятельности принимаются до 12 августа по адресу: Подольск, Революционный проспект, дом №84», – говорится в сообщении.

Дополнительные подробности можно узнать по телефонам: 8(496)763-02-40, 8(496)763-02-59, 8(496)763-02-76.