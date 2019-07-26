РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В подмосковном Подольске с 29 июля по 4 августа пройдет рейд «Грузовик», в ходе которого госавтоинспекторы будут выявлять нарушителей правил перевозки грузов, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных актов, регламентирующих перевозку грузов, в период с 29 июля по 4 августа на территории Подольска будет проводиться профилактический областной рейд «Грузовик», – говорится в сообщении.

Личный состав ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск будет выявлять и пресекать факты нарушений правил перевозки водителями грузового транспорта, а также принимать меры административного воздействия к виновным должностным и юридическим лицам.