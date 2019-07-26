РИАМО - 26 июл. Почти 850 нарушений правил дорожного движения зарегистрировано за одним водителем в Подмосковье с начала 2019 года, что является рекордной цифрой, сообщил в пятницу заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

В пятницу состоялся круглый стол на тему: «Итоги мониторинга работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Московской области». С начала года ПДД нарушили около 3,3 миллиона человек, около 800 тысяч из них нарушили правила более одного раза.

«Есть большое распределение нарушений. Есть те, у кого по два, по десять нарушений. Но вместе с тем, есть и те, у кого больше 100 нарушений –таких 247 человек. Есть рекорд – 849 нарушений в 2019 году», – сказал Королев.

Он добавил, что рекордсмен не зарегистрирован в Москве или Подмосковье и является уроженцем другого региона.

Из всех людей, нарушивших ПДД один раз, 42% людей зарегистрированы в Московской области, 38% в столице. Остальные 20% нарушителей зарегистрированы в других регионах страны, пояснил Королев.