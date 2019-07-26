РИАМО – 26 июл. Зарядка для мам прошла в подмосковном Дзержинском, ее провела призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Коростелева, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«25 июля бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года по лыжным гонкам Наталья Коростелева провела зарядку для молодых мам в клубе боевого самбо, расположенном на улице Спортивная, дом №4», – говорится в сообщении.

Как отметила Коростелева, у мам зачастую не хватает времени на то, чтобы сходить в фитнес-клуб и уделить себе даже один час.

«У мам круглосуточный рабочий день. Папы постоянно на работе, как и бабушки. Поэтому мы приняли решение проводить занятия для мам, на которые можно приходить вместе с детьми. Пока малыши играют друг с другом, мы стараемся привести себя в хорошую форму», – сказала Коростелева.

Она добавила, что тренировки будут проходить два раза в неделю в Томилинском лесопарке или в зале на улице Спортивная, дом №4.Время и дату проведения занятий можно узнать в Instagram-аккаунте спортсменки – @nkfit_dzr.