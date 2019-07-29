РИАМО – 29 июл. Жители столицы могут с помощью онлайн-калькулятора компании «Эко-Москва» рассчитать стоимость вывоза строительных, промышленных, бытовых, коммунальных отходов и крупногабаритных предметов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Контроль за вывозом отходов, появлением несанкционированных свалок в Москве будет постоянно ужесточаться. Это связано в том числе с реформой сферы обращения с отходами, которую реализуют в стране. Штрафы налагаются серьезные – от 50 тысяч рублей для частных лиц до 200 тысяч для юридических.

«Вывезти самостоятельно мусор в больших объемах затруднительно и обойдется недешево. Кроме того, сделать это необходимо правильно, не нарушая норм закона. Но есть простой и доступный способ добиться чистоты на своем участке или предприятии – это обратиться в специализированную компанию, имеющую лицензию на данный вид деятельности», — говорится в сообщении.

Насколько дешевле и быстрее можно решить эту проблему, покажет онлайн-калькулятор компании «Эко-Москва», занимающейся вывозом мусора в Москве и Подмосковье. Самостоятельно рассчитать стоимость вывоза строительных, промышленных, бытовых, коммунальных отходов и крупногабаритных предметов удобно по ряду параметров: от способа вывоза, объема мусора до вида транспорта и расстояния до заказчика. Учитываются особые пожелания клиента: тип контейнера, потребность в услугах грузчиков и время подачи машины.

При крупных объемах работы в аренду предлагается спецтехника. Мусор вывозится на официально действующие полигоны, предоставляются все закрывающие документы. Заказать контейнер можно по телефону - +7 (495)-008-45-82 или на сайте.

На правах рекламы.