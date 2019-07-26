РИАМО - 26 июл. Теперь на портале госуслуг Московской области можно получить информацию по земельным участкам, расположенным в зонах планируемых транспортных коридоров, а также определить вид документации, необходимой для строительства на них объектов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Накануне была утверждена схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, в которой определены транспортные коридоры. Строительство объектов на земельных участках в их границах может быть ограничено.

«В случае, если земельный участок расположен в планируемом транспортном коридоре, теперь его правообладатель может обратиться в Мособлархитектуру дистанционно – посредством портала для определения возможности размещения объекта, а также вида градостроительной документации, необходимой для его строительства», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Благодаря новой функции на портале госуслуг собственники участков в зонах транспортного развития смогут онлайн получить заключение о подготовке градостроительного плана земельного участка с ограничениями или без них, запросить решение о разработке планировки территории, а также получить заключение о невозможности капитального строительства.

Более подробно узнать о новой функции можно на ее странице на портале госуслуг Московской области.

«Одной из главных задач цифровизации градостроительного блока Подмосковья является прозрачность и доступность услуг для жителей и инвесторов, и мы продолжаем масштабную работу в этом направлении», - подчеркнул Гордиенко.