РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. Подходы к недостроенному Никольскому храму сохранят при строительстве автодороги Южный обход города Подольск (улицы 43-й Армии), так как в часовне ежедневно проходят службы, сам храм в ближайшее время начнут достраивать, сообщил на встрече с жителями глава Подольска Николай Пестов.

В Подольске стартовало строительство улицы 43-й Армии – автодороги Южный обход города Подольск. Участок строительства начинается на перекрестке с круговым движением на улице Кирова и соединяется с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком на пересечении улиц Академика Доллежаля и Ленинградской. Жители попросили оснастить безопасные переходы к Никольскому храму. Хотя он не достроен, множество людей приходит на ежедневные службы в часовню.

«В ближайшее время будем возобновлять работы по строительству Никольского храма, только недавно поступило пять миллионов рублей от благотворителей. Во время строительства дороги к нему сделают безопасные подходы», – сказал Пестов.

Настоятель Никольского храма священник Алексий Суриков рассказал, что в настоящее время заказали экспертизу того, что уже построено. По результатам экспертизы примут решение о дальнейших этапах строительства здания.

«Экспертизу заказали из средств прихода, помимо пяти миллионов от благотворителей есть и другие средства. Надеемся первым этапом сделать крышу и окна храма», – заключил Суриков.