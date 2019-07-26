РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 июл. С начала летнего сезона коммунальные службы подмосковного Дзержинского скосили почти 600 квадратных метров травы на городских территориях, сообщил директор МБУ «Диск» Юрий Игнатьев.

«С начала сезона уже окошено порядка 585 квадратных метров газонов. Покосом занимаются две бригады по четыре человека. А бригада дорожных рабочих в количестве четырех человек осуществляет сгребание и уборку скошенной травы», – сказал Игнатьев.

Он уточнил, что покос газона производится ручными газонокосилками, погрузку и вывоз скошенной травы осуществляют две единицы техники: самосвал «КамАЗ» и минипогрузчик «Бобкет».

«Косари работают в будни с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Существует график покоса травы, но в связи с большим количеством поступающих обращений на портал «Добродел» происходит отклонение от указанного графика», – пояснил Игнатьев.

По вопросам покоса травы жители могут обращаться с предложениями и вопросами в управление городского хозяйства в отдел благоустройства по телефону: 8(495)550-38-97 или в Единую дежурно–диспетчерскую службу: 8(495)550-03-03.