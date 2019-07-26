РИАМО - 26 июл. Элина Розанова из центра молодежного инновационного творчества «Призма» в Котельниках и Александр Игнатьев из ЦМИТ «Техношкола» в Люберцах стали финалистами международной образовательной программы Leaders Mainstream.FAB15, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Удачно завершив заочный этап конкурса, руководители молодежных центров Розанова и Игнатьев с группой из 10 человек отправятся на стажировку в Каир.

«В Каире представители наших ЦМИТов примут участие в 15 образовательных, консультационных и тренинговых модулях, а также посетят Каирский международный кинофестиваль, Асьютский университет и две площадки Fab Lab Каира», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Leaders Mainstream.FAB15 – серия мероприятий для руководителей и специалистов центров молодежного инновационного творчества России, главной целью которой является расширение их опыта ведения проектной деятельности среди школьников и студентов.

Подмосковье по количеству ЦМИТов находится на первом месте среди регионов России. Всего в области работает 14 центров. Программа по созданию и обеспечению их деятельности в Московской области реализуется с 2015 года. В этом году ЦМИТы появятся еще в четырех муниципалитетах Подмосковья – в Орехово-Зуевском городском округе, Солнечногорске, Ступине и Электростали.