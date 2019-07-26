РИАМО – 26 июл. Совет Федерации одобрил закон о возобновлении так называемой «дачной амнистии», которая вводит упрощенный порядок регистрации домов и других строений на дачных участках, сообщает в пятницу «Интерфакс».

Предыдущий период «дачной амнистии» завершился 1 марта.

«Закон устанавливает до 1 марта 2021 года упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, которые построены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года (до вступления в силу закона 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»)», — говорится в сообщении.

Оформление будут проводить в упрощенном порядке — на основании техплана, подготовленного в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем земельного участка.

«Члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ до 1 марта 2022 года могут бесплатно приобрести земельные участки, находящиеся в публичной собственности», — добавляется в сообщении.

Закон также обязывает органы местного самоуправления информировать заинтересованных лиц об особенностях строительства на садовых, дачных земельных участках, строительства на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также об особенностях госрегистрации прав и государственного кадастрового учета возведенных объектов.

Кроме того, не ограничивается сроком действия норма о том, что максимальные цены кадастровых работ в отношении участков для личного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального строительства и расположенной на этих участках недвижимости могут устанавливаться регионами.

По документу, образование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является обязанностью органов госвласти или органов местного самоуправления, которые совершают все необходимые действия.

Так, обеспечивается утверждение проекта межевания территории, подготовка межевого плана земельного участка, обращение с заявлением о государственном кадастровом учете в отношении такого земельного участка в орган регистрации прав, в том числе при отсутствии обращения собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.