РИАМО - 26 июл. Официальное открытие одного из крупнейших в России фестивалей исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор IX» состоится 27 июля в 14:00, гостей ждет масштабная развлекательно-познавательная программа, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие пройдет с 27 по 28 июля на территории строящегося славянского культурно-исторического центра «Кремль имени Евпатия Коловрата» рядом с деревней Караманово городского округа Зарайск.

«В программе мероприятия – реконструкция исторических сражений, показательные выступления по средневековому бою, конные, лучные и рыцарские турниры, ремесленные мастер-классы», – отмечается в сообщении.

Также участников ждут квесты, ярмарка товаров средневекового быта, блюд и напитков, развлекательные мероприятия.

В первый день площадки фестиваля начнут свою работу с 11:00. На территории будет оборудована специальная зона под палаточный лагерь с охраняемой автостоянкой, песчаный пляж, торговая и ремесленная слобода, участникам предложат на выбор несколько вариантов питания. Для всех гостей фестиваля – бесплатный вход.

От Зарайского кремля будут организованы автобусы до места проведения мероприятия. Маршруты будут действовать 27 июля с 10:00 до 23:00, 28 июля с 10:00 до 19:00, интервал – 30 минут.

В фестивале примут участие представители клубов исторической реконструкции и ремесленники из России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Китая, Испании, Великобритании, Израиля, Швеции. Общее количество участников и зрителей составит более 35 тысяч человек.