Хотя лето в Москве редко радует хорошей погодой, это не повод сидеть дома. В этом сезоне в Москве открылись места, где можно поужинать в зеленых джунглях, провести ночь на крыше в палатке, сделать фото для Instagram и посидеть у костра с бардами. Обозреватель РИАМО выбрала пять мест, которые стоит обязательно посетить в Москве летом.

Инстаграмная улица

© официальная страница "Нового вернисажа" в Facebook © официальная страница "Нового вернисажа" в Facebook © официальная страница "Нового вернисажа" в Facebook 1 из 3

Где: Измайловское шоссе, 73ж

Сколько стоит: бесплатно

«Инстаулица» в Новом вернисаже в Измайлово открылась всего пару недель назад, но уже успела стать одним из самых популярных локаций в Москве. Здесь можно сделать селфи на фоне пластинок или нот, запечатлеть себя на фоне ковра в «Советской комнате» и т. д. Каждый выходные здесь проходят мастер-классы, фестивали, маркеты, работают бары, популярный проект Svalka и другие. За событиями лучше всего следить на странице группы в «Фейсбуке».

Семь лучших садов на фестивале «Цветочный джем» 2019 в Москве>>

Глэмкемпинг на крыше «Авиапарка»

Где: ТЦ Авиапарк

Сколько стоит: 4500 рублей/ночь

Еще одно новое место в Москве – глэмкемпинг на крыше «Авиапарка», где можно потусоваться с друзьями или устроить романтический уикенд с любимым. Для желающих разбить лагерь в центре Москвы оборудованы пять просторных шатров-палаток с удобствами комфортабельной гостиницы, где можно переночевать даже в проливной дождь. В стоимость проживания включен завтрак, посещение спортзала, занятия по йоге и аэробике, а также возможность наблюдать звезды.

Ресторан Blanc

© страница ресторана Blanc в соцсети Facebook © страница ресторана Blanc в соцсети Facebook 1 из 2

Где: Хохловский переулок, 7-9 с5

Сколько стоит: 1500 рублей (средний чек)

Самый модный ресторан лета – Blanc – открылся в переулках Покровки в июне. Идеальное место для любителей «инстаграмных» видов, ведь его открыли White Studios, создатели нескольких фотостудий в Москве. Расположен ресторан недалеко от Морозовского сада, основной цвет – зеленый, который дополняют многочисленные растения, что создает эффект джунглей. Веранда с гирляндами, спрятавшаяся в арт-квартале Хохловка, выглядит как тихий камерный сад, где можно расслабиться вечером и посмотреть фильмы Уэса Андресона или других режиссеров.

Во внутреннем дворе проходят квартирники, танцы, баттлы стихов, по утрам – бесплатная йога и не только. Любители граффити тоже останутся довольны – в дальнем дворике можно увидеть работу «русского Бэнкси» ZOOM. В меню: закуски, холодные супы, кальмары, поке с лососем и пр. Бронировать столик лучше заранее. За событиями можно следить в Instagram.

Как в Тбилиси: 10 ресторанов в Москве, где почувствовать дух Грузии>>

Пространство Community Moscow

© страница проекта Community Moscow в соцсети Facebook

Где: Космодамианская набережная, 2

Сколько стоит: 2500 рублей (средний чек)

Многофункциональный проект Community Moscow, который включает в себя ресторан, бар, лаунж-зону, театр, музыку и поэзию, подойдет для холодных дней в Москве. Ужинать здесь одно удовольствие, так как интерьер напоминает библиотеку Борхеса, а за меню отвечает бренд-шеф Джакомо Ломбарди, поэтому любое блюдо выглядит как произведение искусства. Меню состоит из сезонных продуктов, много healhty-блюд, большой выбор смузи. Коктейльная карта из пяти разделов: молекулярная миксология Alchemy, современные сочетания – Contemporary, а также Seasons, Bestsellers и Classic. По вечерам здесь проходят чайные дегустации и собирается творческая интеллигенция, чтобы посмотреть спектакли, прямо в пространстве ресторана. За расписанием стоит следить на сайте. Летняя веранда с балериной в центре дополняет интерьер. Посетителей здесь развлекают ди-джеи.

Парк советского периода

© пресс-служба Останкинской башни

Где: около Останкинской телебашни

Сколько стоит: бесплатно

Парк советского периода «Путешествие в юность» с 20 июля по 2 августа 2019 работает у подножия Останкинской башни. Здесь можно поиграть в настольные игры (шахматы, хоккей и другие), волейбол или мини-футбол, принять участие в гонках на ретро-велосипедах, вступить в пионеры, пострелять в тире и выиграть скидку на посещение смотровой площадки телебашни, послушать бардовские песни под гитару в атмосфере 60 – 70-х. По выходным в парке проходят показы советской моды, работает отрытая танцплощадка, где учат танцевать буги-вуги, вальсы, танго и кадриль. Для всех посетителей проводятся бесплатные экскурсии (при наличии билета на башню) по исторической части музейного комплекса.

Свадьба на смотровой и панорама 360 градусов: новое на Останкинской башне в 2019 году>>