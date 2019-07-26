РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июл. Образовательный комплекс из школы и детского сада откроют в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска 1 сентября, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Первого сентября в Изумрудных холмах откроется воспитательно-образовательный комплекс с детским садом и начальной школой. Всего он рассчитан почти на 300 учеников начальных классов и 140 дошколят», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в здание уже завезли все необходимое оборудование.

Начальник управления образования администрации Красногорска Наталья Тимошина пояснила в комментариях к публикации, что в детский сад пойдут дети, состоящие на учете для получения места в дошкольном учреждении, согласно очередности.