РИАМО - 26 июл. Госкомпания «Автодор» намерена временно снизить стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва – Санкт-Петербург для автомобилистов с транспондерами других операторов, говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Российские автомобильные дороги.

Изменения в стоимости проезда коснутся всех платных участков вышеуказанных трасс, кроме участка трассы М-11 от МКАД до Солнечногорска. Снижение цен продлится с 1 августа по 13 октября.

«Владельцы транспондеров ЗСД (Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга), СЗКК (Северо-Западная концессионная компания) и НКД («Новое качество дорог», оператор обхода Одинцово на М-1) смогут проехать по платным автомагистралям в Москву и Санкт-Петербург, а также к курортам южных регионов России по максимально выгодным тарифам», - говорится в сообщении.

Скидки будут достигать 20-40% от базового тарифа. По таким же ценам платными дорогами пользуются владельцы транспондеров T-pass госкомпании «Автодор».