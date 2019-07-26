РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июл. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи в ходе рейда выявят нарушителей правил дорожного движения среди мотоциклистов, рейд завершится 28 июля, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 14 аварий с участием мототранспорта и выявлено 11 нарушений мотоциклистами правил дорожного движения. Цель мероприятия – снижение количества и тяжести ДТП, связанных с участием мототранспорта.

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 22 по 28 июля проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист», направленное на профилактику и снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием мототранспорта», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает о том, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту.

Кроме того, перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, заранее включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы не допустить аварийной ситуации.

В ходе рейда водителям напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге.