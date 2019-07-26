РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. Разрывы безопасности для пешеходов оборудуют на время строительства автомобильной дороги Южный обход города Подольск (улицы 43-й Армии) в Подольске, в том числе дети смогут ходить в школы по освещенному переходу, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

В Подольске стартовало строительство улицы 43-й Армии – автодороги Южный обход города Подольск. Участок строительства начинается на перекрестке с круговым движением на улице Кирова и соединяется с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком на пересечении улиц Академика Доллежаля и Ленинградской. На время строительства на улице создадут безопасные освещенные переходы.

«Для пешеходов сделают разрывы безопасности в тех местах, в которых это нужно жителям. Школа №18 по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева была закрыта для проведения серьезного капитального ремонта. Мы распределили учащихся на три близлежащих школы. Обсуждался вопрос безопасности дороги для детей, и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик дал поручение в отношении обустройства пешеходных переходов, их освещения и обслуживания на период строительства», – сказал Пестов.

Улицу 43-й Армии построят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Кузнечики. Рабочее движении на участке планируется открыть до конца 2019 года, а завершить строительство – к весне 2020 года.

Протяженность дороги составит более 1,3 километра, ездить по ней можно будет со скоростью 60 километров час по четырем полосам движения. Пропускная способность составит порядка 24 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, в ходе строительства установят новые инженерные коммуникации и наружное освещение.