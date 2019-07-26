РИАМО - 26 июл. Танцевальный марафон на фестивальной площади в парке «Сокольники» в Москве завершился флешмобом, который собрал почти 3,8 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Московское долголетие».

Таким образом танцевальный флешмоб Zumba Gold среди участников старшего поколения, который прошел в рамках мероприятия «Московского долголетия», стал самым массовым в истории и установил мировой рекорд.

«В установке рекорда приняли участие 1,4 тысячи москвичей старшего возраста. В режиме прямой трансляции к столице присоединились восемь городов: Владимир, Тамбов, Воронеж, Курск, Ульяновск, Ижевск, Архангельск и Майкоп. Танцевальные акции в поддержку флешмоба прошли по всей стране. <…> Зумбу в этот день танцевали представители старшего поколения еще в десяти городах. Самым старшим участником рекорда стал 92-летний житель Майкопа», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия поступило предложение расширять границы и провести в будущем совместные телемост и флешмоб с Европой.

В самом же танцевальном марафоне приняли участие 220 пар, занимающихся различными видами танцев в программе «Московское долголетие». Средний возраст танцоров составил около 65 лет.

Проект «Московское долголетие, стартовавший 1 марта 2018 года, предусматривает бесплатные занятия творчеством, саморазвитием, спортом и танцами для москвичей старшего возраста. В рамках проекта танцами в Москве занимаются почти 9 тысяч человек старшего возраста