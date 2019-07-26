РИАМО - 26 июл. Столичные отоларингологи прооперировали женщину с редкой паталогией гортани – ларингоцеле, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.
В НИИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского обратилась пациентка, которую в течение года беспокоила охриплость, ощущение инородного тела в горле и кашель во время еды.
Основная причина заболевания – патологическое расширение и деформация гортанных желудочков с прогрессирующим наполнением их полости воздухом. Несвоевременное выявление и лечение в отдельных случаях может привести к угрожающему жизни сдавливанию гортани.
Пациентке выполнили операцию по удалению воздушной кисты с использованием самого современного оборудования. Через два дня она уже была выписана домой.
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