РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 июл. В музее Марины Цветаевой в подмосковном Королеве 27 июля состоится фестиваль авторской песни «Моя божественная лира с твоей гитарою – сестра», сообщается на сайте музейного объединения «Музеи наукограда Королев».

«IV ежегодный фестиваль авторской песни «Моя божественная лира с твоей гитарою – сестра» пройдет в музее Марины Цветаевой в Болшеве. Традиционно фестиваль проходит в последнюю субботу июля (27 июля – ред.) в честь именин Марины Цветаевой. Праздник начнется в 14:00 под открытым небом», – говорится в сообщении.

На фестивале авторы и исполнители песен под гитару споют произведения на стихи Марины Цветаевой, поэтов «Золотого» и «Серебряного» веков, зарубежных поэтов, современных авторов, а также собственные сочинения.

Творчество Дениса Саушкина, Сергея Буданова, Георгия Алексеева, Ивана Величко, Татьяны Гордиенко, Ильи Селиванова, Елены и Виталия Новиковых, Станислава Пака всегда вызывает живой интерес со стороны гостей фестиваля. Список участников год от года пополняется новыми, интересными именами.

«В этом году гости фестиваля увидят прямо на музейной территории два выставочных проекта – «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве. Лето 2019», представленный работами учащихся художественного отделения детской школы искусств Королева, мастерская А.А. Милосердова, а также «Творчество Марины Цветаевой в искусстве квиллинга», – добавляется в сообщении.

По традиции гости смогут поделиться рецептами любимой выпечки и принести на пробу свои кондитерские изделия. Стоимость входного билета – 100 рублей.