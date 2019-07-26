РИАМО - 26 июл. В 2021 году в городе Клин планируют возвести школу на 1,1 тысячи мест со стадионом и беговыми дорожками, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В составе современной школы оборудуют учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотеке с медиатекой. Поблизости от учреждения будет спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, детские игровые площадки, места для отдыха. Эту территорию также озеленят.

«В Единой информационной системе закупок 25 июля 2019 года опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест» на улице Клинская, дом №40», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.