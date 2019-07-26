РИАМО – 26 июл. МВД на транспорте займется выяснением причин столкновения двух теплоходов на 99-м километре канала имени Москвы в Яхроме, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На канале имени Москвы в Яхроме произошло касание двух теплоходов. По данным ГУ МЧС по Московской области, в результате инцидента никто не пострадал.

«Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала имени Москвы», – сказал собеседник агентства.