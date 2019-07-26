РИАМО – 26 июл. Дорогостоящие предметы интерьера, посуду и свыше 300 единиц элитного алкоголя на сумму более 25 миллионов рублей изъяли с территории одного из складов в Подмосковье, все товары были привезены из Германии без уплаты таможенных пошлин на 7,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

«Среди изъятых предметов – вазы, кубки, сервизы и наборы посуды, статуэтки марок Faberge и Tsar Imperial, скульптуры марок Daum и Bregner, сумка Louis Vuitton, фоторамка Roberto Cavalli – общей стоимостью 12 миллионов рублей. Изъяты также дорогостоящие алкогольные напитки европейского производства марок Cristal, Tenuta, Ornellaia, Etienne Calsac и других, в том числе виски и коньяк многолетней выдержки», – говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, стоимость отдельных экземпляров элитного алкоголя варьируется от 300 до 500 тысяч рублей за бутылку. На упаковках алкогольной продукции отсутствуют акцизные марки.

«По факту незаконного перемещения товаров и уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере Центральная акцизная таможня в июне и июле 2019 года возбудила два уголовных дела – по пункту «а» части 2 статьи 200.2 и по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 194 УК РФ», – добавляется в материале.

В случае, если владелец товаров своевременно не внесет необходимые таможенные платежи и не уплатит штрафы, обнаруженная алкогольная продукция подлежит уничтожению, а предметы интерьера будут направлены в доход государства.