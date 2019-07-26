РИАМО – 26 июл. В Москве начали монтировать фасады здания детской школы искусств (ДШИ) №58 имени М.И. Глинки, посещать учреждение смогут около 300 воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Новое здание ДШИ возводят по адресу: улица Гурьянова, дом 83А, в районе Печатники.

«В настоящее время строители приступили к монтажу фасадов и черновой отделке, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и инженерных сетей (теплосети и водопровод). Завершить строительство мы планируем в следующем году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь нового здания составит 3,5 тысячи квадратных метров. Посещать школу смогут около 300 детей в смену. Здание будет разноуровневым – трех- и четырехэтажным с подвалом и техподпольем.

Объект будет зрительно делиться на два объема – повышенная четырехэтажная часть и трехэтажная часть с двухсветным зрительным залом.

«В подвале здания разместятся технические и административно-хозяйственные помещения, помещение для хранения музыкальных инструментов, реквизитов и костюмерная. На первом этаже обустроят кабинеты администрации, помещение охраны, медкабинет, гардеробы, классы музыкальной литературы и слушания музыки, классы сольфеджио, хоровых занятий на 40 человек и постановки голоса», – перечисляется в сообщении.

Кроме того, на втором этаже разместятся зал хореографических занятий и ритмики, класс оркестровых занятий, классы инструментальных занятий, зрительный зал на 300 мест оборудуют на третьем этаже, а также 11 классов инструментальных занятий, камерный зал.

На четвертом этаже появятся 12 классов инструментальных занятий, изостудия с подсобным помещением и библиотека. В зрительных залах проектом предусмотрены места для маломобильных групп граждан, специальное оборудование для слабовидящих. Для удобства маломобильных посетителей вход оборудуют пандусом. Территорию вокруг здания благоустроят: там высадят газон, и поставят скамейки.

Фасад здания облицуют керамической плиткой светло- и темно-коричневого цветов. Свет в помещения будет поступать через арочные окна высотой от 13 до 18 метров. Их изготовят из стемалита – прочного витражного стекла толщиной до 1,2 сантиметра.

«Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, у здания необычный проект. В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты. В архитектурном оформлении фасада отразят музыкальное наследие композитора Михаила Глинки, в честь которого названа школа. Справа от входа на уровне третьего этажа появится нотная фраза – небольшой законченный музыкальный отрывок из хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). Строительство детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся, но и открыть новые отделения хореографии и изобразительного искусства», – заключил Бочкарев.