РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В подмосковном Подольске стартовало строительство улицы 43-й Армии – продолжения автомобильной дороги Южный обход города Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик совместно с главой городского округа Подольск Николаем Пестовым осмотрели участок, на котором возведут дорогу, и ответили на вопросы жителей.

«Улицу 43-й Армии построят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Кузнечики – более 2,2 тысячи человек проголосовали за нее на портале «Добродел». К строительно-монтажным работам подрядчик приступит в начале августа. Завершить строительство должны в первом квартале 2020 года, однако, учитывая важность данной дороги для жителей, рабочее движении на участке планируется открыть до конца 2019 года», – сказал Гержик.

По его словам, общая протяженность дороги со съездами составит более 1,3 километра с расчетной скоростью 60 километров в час по четырем полосам движения. Перспективная пропускная способность – порядка 24 тысяч автомобилей в сутки.

Кроме того, в ходе строительства установят новые инженерные коммуникации и наружное освещение. Участок строительства начинается на перекрестке с круговым движением на улице Кирова и соединяется с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком на пересечении улиц Академика Доллежаля и Ленинградской.

«Новая дорога и позволит разгрузить транспортные потоки в районе плотной жилой застройки. Сейчас жители могут добраться до жилых кварталов только через Варшавское шоссе. Также для пешеходов предусмотрено устройство линий освещения, тротуаров и остановок общественного транспорта», – добавил глава Подольска Николай Пестов.

Строительство дороги ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Государственный контракт на строительство был заключен в июне 2019 года с подрядчиком АО «МСУ-1», его стоимость составляет свыше 450 миллионов рублей. Средства на строительство дороги выделили из Дорожного фонда Московской области.

Улица 43-й Армии станет продолжением Южного обхода Подольска, движение по которому началось в 2016 году.