РИАМО - 26 июл. В Московской области работают более 1,2 тысячи комплексов фотофиксации, из них около 200 являются мобильными, сообщил эксперт региональной тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Андрей Цэрнэ на круглом столе «Итоги мониторинга работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Московской области».

«В области на сегодняшний день 1,2 тысячи комплексов фотофиксации. Из них больше тысячи стационарные и около 200 мобильных. Сейчас возникает вопрос объективности оценки мобильных комплексов», — сказал Цэрнэ.

Он добавил, что во время проверок было замечено, что комплексы находятся в неявных для водителей точках.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова добавила, что большинство мобильных комплексов фотофиксации никак не обозначаются предупреждающими знаками для водителей.

«Во время рейда были выявлены явные нарушения. Сегодня самый большой негатив мы получаем от передвижных комплексов. Устанавливаются треноги так, что их не видно водителям», — сказала Белахова.

Она добавила, что для того, чтобы предупреждать правонарушения, нужно сообщать водителям о камерах временными дорожными знаками.

При этом отмечается, что система фотофиксации хорошо справляется с профилактическим заданием. Большинство водителей, получивших штраф, не нарушали повторно.

«Всего за первое полугодие у нас было выписано порядка восьми миллионов постановлений. При этом нарушителей 3,3 миллиона. Из них те, кто получил один раз постановление и больше не нарушал - 2,5 миллиона - 75%. Это говорит о том, что наша система свою основную задачу, задачу профилактики, выполнила», - сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.