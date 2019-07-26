РИАМО - 26 июл. В павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) жители столицы смогут проголосовать за новую версию поездов «Москва», которые начнут курсировать в метро в 2020 году, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В демонстрационном павильоне установят стойку, где посетители смогут посмотреть варианты «масок» поезда «Москва» и выбрать понравившуюся. Рядом будет дежурить консультант, который расскажет об особенностях нового состава и ответит на интересующие вопросы.

«Голосование начнется 26 июля и продлится 10 дней. Составы начнут курсировать в метро уже в следующем году. При разработке их дизайна мы обязательно учтем мнение пассажиров», – сказал собеседник агентства.

В новой версии поездов «Москва» будут использованы лучшие современные наработки, изменится внешний и внутренний вид вагона. Кроме того, составы станут тише, комфортнее и вместительнее.

Павильон МЦД не случайно выбран местом проведения голосования, так как он расположен в самом центре города, на площади Киевского вокзала и популярен среди людей, неравнодушных к развитию городского транспорта.

На сегодняшний день общее количество поездов «Москва» в столичной подземке составляет 132 состава.