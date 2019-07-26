Подмосковный наукоград Дубна в последние выходные июля отмечает День города – в этом году ему исполнилось 63 года. Жители очень гордятся историей своего города – крупнейшего центра ядерных исследований в России и считают его самым интеллигентным и уютным в Подмосковье, а туристы летом отправляются в Дубну, чтобы отдохнуть на Волге и увидеть новый мост, который ждали почти так же, как Крымский. Обозреватель РИАМО выбрала места, ради которых стоит отправиться в самый удаленный наукоград Московской области.

Увидеть Большой волжский маяк

Дубна – единственный город в Подмосковье, через который протекает великая русская река Волга. Именно здесь берет начало легендарный Канал имени Москвы, соединяющий Волгу с Москвой-рекой. Волга разделяет Дубну на левобережную и правобережную части. У каждой из них – своя история и свой облик. На косе между Каналом имени Москвы и озером Лебяжье стоит Большой волжский маяк – единственный большой речной маяк в Московской области. Правда, близко подойти к нему не получится – маяк действующий и указывает выход в Иваньковское водохранилище. Заодно стоит прогуляться по набережной Волги и пробежаться босиком по мягкому волжскому песочку.

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Пройти на теплоходе по Московскому морю

Совершить теплоходную прогулку по Каналу им. Москвы и Московскому морю, полюбоваться волжскими пейзажами и пройти через шлюз точно стоит всем, кто впервые в Дубне. Во время прохода через шлюз из акватории Волги в Московское море туристы поднимутся на 11 метров вверх и смогут наблюдать этот увлекательный процесс с борта теплохода. Во время шлюзования создается ощущение, будто ты приближаешься к небу. Теплоходы с баром и ресторанчиком на борту отправляются от причала «Дубна» и прибывают на причал «Большая Волга». Стоимость двухчасовой прогулки – от 400 до 600 рублей.

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Посмотреть на Ленина-гиганта

У входа в Канал имени Москвы можно увидеть гигантский 37-метровый памятник В. И. Ленину – второй по величине в мире. Самый высокий Ленин стоит на Волго-Донском канале. Когда-то в Дубне на противоположном берегу канала стоял и гигантский памятник Сталину, однако в рамках борьбы с культом личности в 1962 году монумент убрали, оставив от него лишь постамент. Кстати, обоих каменных вождей на прежнем месте можно увидеть в известном советском кинофильме «Волга-Волга».

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Почувствовать атмосферу 50-х

В исторической части Дубны до сих пор сохранилась малоэтажная жилая застройка 50-60-х годов прошлого века. Особенно интересны так называемые «коттеджи академиков» 1950-х годов, в которых жили сотрудники ОИЯИ. Особая атмосфера привлекает сюда не только туристов, но и кинорежиссеров. Так, уголки Дубны можно увидеть в культовом российском сериале начала 2000-х «Бригада». Здесь были сняты сцены знакомства главного героя с его будущей женой, которая по сюжету жила как раз в одном из коттеджей академиков. А живописные туманные берега Иваньковского водохранилища стали отличным фоном для съемки холодящих кровь бандитских встреч.

Проехать по новому мосту

Если вы приедете в Дубну на автомобиле, обязательно прокатитесь по новому мосту через Волгу. Мост через Волгу в Дубне ждали ни больше ни меньше – почти 50 лет. Проблема сообщения между правобережной и левобережной частями города появилась с момента его образования. Проекты появлялись один за другим, однако ни один не был реализован. Наконец, в 2016 году был утвержден проект будущего моста и через два года, в ноябре 2018 года, состоялось торжественное открытие. Новый четырехполосный автомобильный мост встретили с восторгом не только дубненцы, но и московские дачники, которым приходилось ездить через переправу.

Зайти в кафе «Высоцкий»

Легендарный бард и поэт Владимир Высоцкий любил бывать в Дубне. Он приезжал сюда с концертами и квартирниками, а также просто на отдых. Говорят, его знаменитая песня «Товарищи ученые, доценты с кандидатами» посвящена именно дубненским физикам. Легендарного барда в Дубне любят и помнят. В 2008 году, в канун 70-летнего юбилея Высоцкого, в наукограде был открыт памятник барду рядом с ДК «Мир», где Владимир Семенович неоднократно давал концерты. В здании дома культуры находится и кафе «Высоцкий», стены которого украшают фото артиста и звучат его песни.

Полюбоваться мозаиками Нади Леже

На аллее у ДК «Мир» установлены красивые мозаичные панно известной художницы Надежды Ходасевич-Леже из серии «Портреты выдающихся личностей 20 века». Двоюродная сестра поэта Владислава Ходасевича, жена французского художника Фернана Леже передала их в дар городу в 70-х годах прошлого века. Среди них – портреты Майи Плесецкой, Максима Горького, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина, Зои Космодемьянской и других знаковых личностей ушедшей эпохи.

Посетить Музей замка

В Дубне есть уникальный частный музей, главным героем которого стала такая простая и утилитарная вещь, как замок. Здесь энтузиасты Московского областного общественного фонда «Наследие» собрали более 500 замков – от микроскопических до огромных, от старинных до советских и современных. Среди новых экспонатов – символический ключ весом более 4 кг с вензелем российского императора Николая Первого, который попал в музей из так называемого «Васильковского укрепления», которое располагалось в центре Киева.