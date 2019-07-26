РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. На форуме «Сильное. Здоровое. Чистое» в Королеве жители обсудили проблемы города с региональными властями и членами общественной палаты Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Королеве» в пятницу.

Наукоград стал 23 муниципалитетом, где проходит форум. В обсуждении приняли участие сотрудники министерств и ведомств правительства Московской области, сотрудники местной администрации, депутаты Госдумы, Мособлдумы и городского совета депутатов, неравнодушные жители.

«В Московской области много каналов связи с властью, которая является действительно открытой. Такие форумы являются одним из самых эффективных способов взаимодействия с жителями, когда сразу на месте можно увидеть проблемы и помочь их решить вместе с региональными властями», – заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.

Накануне и утром в пятницу эксперты общественной палаты Московской области осмотрели учреждения здравоохранения, детский Кванториум, центр управления регионом в Королеве и завод «Калининградхлеб».

На форуме эксперты высказали несколько замечаний, отметив, что недостатки и проблемы есть, но они решаются и каждая из них находится на контроле городских властей. Жителей муниципалитета волновали вопросы доступности льготных лекарств, проблема долгостроя, перехода на станции «Подлипки Дачные», проблемы вывоза мусора и другие.

Граждане также могли оставить вопросы в письменной форме. Все проблемы были записаны экспертами для дальнейшего решения.