РИАМО – 26 июл. Таблички «Благоустроено на деньги от платных парковок», оформленные в новом дизайне, в скором времени появятся во дворах столицы, сообщается на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Таблички будут прикреплены возле объектов, которые были установлены на средства, поступившие в бюджет района от платных парковок.

«Во всех дворах столицы на средства от парковок обустраиваются тротуары и пешеходные зоны, ремонтируется асфальтовое покрытие, устанавливаются ограждения, обновляются детские и спортивные площадки, проводится озеленение дворов, а также благоустраиваются парки и скверы. Кроме того, проводятся работы по обустройству придомовых территорий для маломобильных граждан», – говорится в сообщении.

В прошлом году на средства от платных парковок было благоустроено 1,5 тысячи московских дворов.

«Каждый житель может поучаствовать в выборе объекта благоустройства своего района, обратившись к муниципальным депутатам или проголосовав на портале «Активный гражданин». Всю информацию о планах и итогах работ можно посмотреть на официальных сайтах управ», – дополняется в материале.