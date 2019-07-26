РИАМО - 26 июл. Большое кольцо московского метро могут замкнуть к 2022 году, это архисложная задача, сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу мэр Москвы осмотрел ход работ на станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии.

«Самый сложный транспортный проект Москвы - Большая кольцевая линия. Сложнейший транспортный проект в мире возводится самыми разными технологиями. Ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками. Сегодня историческое событие. 60% работ на сегодняшний период закончены. И это дает основания ставить новую задачу - замкнуть кольцо уже к 2022 году. Задача архисложная», - сказал Собянин.

Он отметил, что «Шереметьевская» - одна из сложнейших станций.

«Здесь уникальный, наклонный ход эскалатора составляет 135 метров - рекордная длина для Московского метрополитена. Работы идут полным ходом, нет никаких сомнений, что работы будут выполнены в срок», - заключил мэр.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность новой кольцевой линии составит 70 километров, на ней разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Первый участок БКЛ с шестью станциями уже открыт для пассажиров.