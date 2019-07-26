РИАМО - 26 июл. Три земельных участка и нежилое здание изымут для строительства дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка, соответствующее распоряжение мэра Сергея Собянина размещено на его официальном сайте.

«Изъять для государственных нужд у правообладателя объекты недвижимого имущества для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе Москвы на 2018-2021 годы: «Строительство автомобильной дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка», – говорится в документе.

Один земельный участок принадлежит ООО «Лента» и ООО «Бутово Молл», двумя земельными участками и нежилым зданием владеет ФГУП «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» управления делами президента РФ».