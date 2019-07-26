РИАМО – 26 июл. Глава Красносельского района столицы Илья Яшин рассказал о перенесении Мосгоризбиркомом его апелляции по отказу в регистрации на выборы в Мосгордуму.

«Рассмотрение моей апелляции в Мосгоризбиркоме перенесли на следующую неделю», – написал оппозиционер в Facebook.

Политик заявил, что намерен бороться до конца.

«Я буду продолжать делать свою работу и честно готовиться к апелляции. Просто потому что считаю это своей ответственностью перед избирателями, которых лишают выбора», – дополнил Яшин.

Накануне Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобы на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и Константина Янкаускаса.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.