РИАМО - 26 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в соцмедиа за июнь 2019 года, в соцсетях, в частности, обсуждали открытие Международного детского футбольного турнира «Кубок флагов мира», который прошел в Химках, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России. Рейтинг построен по количеству упоминаний губернаторов в соцмедиа (Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумы и блоги).

«Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область)», – говорится в сообщении.

В соцсетях обсуждали открытие Международного детского футбольного турнира «Кубок флагов мира», в котором принял участие Воробьев. Также в соцсетях обсуждали заявление Воробьева о том, что в этом году в Подмосковье появится 15 новых поликлиник.

Топ-20 рейтинга губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за июнь замкнули Сергей Морозов (Ульяновская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Рустам Минниханов (Республика Татарстан).