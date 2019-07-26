РИАМО - 26 июл. В Москве многодетные семьи смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам и получить налоговый вычет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Число московских многодетных семей, которые в 2019 году смогут получить налоговый вычет по имущественному и земельному налогам, превысит 134,5 тысяч», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов пояснил, что вычет смогут оформить граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Льгота предоставляется из расчета 5 квадратных метров в квартире или комнате и 7 квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка.

«Также вычет можно получить на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка. Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида. Норма действует в отношении налоговых платежей за 2018 год, которые необходимо уплатить в 2019 году», – добавил Тихонов.

Он также отметил, что материальная поддержка многодетных семей – одна из основных задач правительства Москвы при реализации национального проекта «Демография». В 2018 году число многодетных семей в Москве выросло на 11%.

Всего в многодетных семьях столицы воспитываются более 340 тысяч несовершеннолетних детей.