РИАМО – 26 июл. В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» будет проведен ремонт помещений для размещения школы бокса «Витязь» в городском округе Чехов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Все ремонтные работы будут производиться в посещениях по адресу: улица Полиграфистов, дом 30.

«Стоимость проекта составляет 24,3 тысячи рублей. Общая площадь спортивного объекта составляет 567 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

В новом тренировочном зале смогут показать свои силы и возможности воспитанники МБУ «СШ «Витязь».

Зал будет оснащен всем необходимым спортивным инвентарем для проведения тренировок, а также раздевалками и душевыми. Юные спортсмены смогут в полную меру использовать всю инфраструктуру нового зала для повышения своих спортивных результатов.

«Новый зал увеличит количество детей и подростков, занимающихся боксом, повысит эффективность тренировок, что будет способствовать достижению высоких результатов спортсменов на соревнованиях различного уровня», – резюмируется в материале.