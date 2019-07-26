РИАМО – 26 июл. Центральный банк России объявил о снижении ключевой ставки с 7,5 до 7,25%, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

Ранее такие сведения были обнародованы на сайте Центробанка.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых. Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России. Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте», – отмечается в сообщении.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

В статье подчеркивается, что на житейском уровне снижение ключевой ставки повлияет на величину банковских процентов по кредитам и депозитам: они — с некоторым временным лагом – также чуть сдадут вниз.