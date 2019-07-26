РИАМО - 26 июл. В Москве с начала года открыли 15 торговых объектов общей площадью 430 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, при развитии территорий столицы в первую очередь важно соблюдать комплексность. Помимо жилых помещений, строятся и объекты социальной инфраструктуры, и коммерческая недвижимость.

«До конца года в Москве появятся еще восемь торговых объектов. За счет этого жители разных районов Москвы получают необходимую коммерческую инфраструктуру и самое главное – рабочие места. Шаговая доступность от дома всех видов услуг повышает качество и комфортность жизни горожан, а также позитивно сказывается на экономике столицы», – пояснил Хуснуллин.

Он напомнил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин решил предоставить льготные условия застройщикам коммерческой недвижимости. Новое постановление отменяет дополнительный повышенный платеж в случае строительства или реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца.

Сегодня Собянин присутствовал на открытии нового магазина мелкооптовой торговли в районе Солнцево, в ходе которого поздравил сотрудников с предстоящим днем работника торговли и рассказал о развитии отрасли.

«Торговля является одним из локомотивов развития Москвы. В городе сконцентрировано 15% всего торгового оборота страны. В торговых предприятиях работают более 1,6 миллиона человек», — сказал мэр Москвы.

Он заключил, что ежегодно развитость и ориентированность на москвичей в этой отрасли становится все выше.