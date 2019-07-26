РИАМО - 26 июл. До первого августа экспертный состав фотоконкурса «Планета Москва» отберет лучшие 200 работ-претендентов на звание фаворитов творческого соревнования, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Заявки на участие в смотре принимали с начала весны до 21 июля. Всего в творческом смотре, который в этом году проводится в седьмой раз, участвуют 536 профессиональных фотографов и любителей, которые прислали более 3,7 тысячи работ.

«1 августа работы, вошедшие в шорт-лист, будут размещены на страничке департамента градостроительной политики в Facebook, где их смогут оценить пользователи интернета. Так определится победитель в номинации «Народное голосование», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы, председатель жюри конкурса Сергей Левкин.

По его словам, в этом году состав жюри представлен самыми авторитетными творческими объединениями страны. Туда вошли эксперты из союза фотохудожников России, союза журналистов России, международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России и музея «Московский дом фотографии».

Еще одно интернет-голосование пройдет в рамках электронного сервиса «Активный гражданин»: в честь 25-летнего юбилея фонда ветеранов-строителей Москвы ввели специальную номинацию «Строители в лицах. Ветераны строители». В ней представят портреты современных специалистов отрасти и ее ветеранов. Выбрать лучшую фотоработу в этой номинации можно будет с 29 июля по 11 августа включительно.

Всего в фотоконкурсе будет пять основных номинаций: «Москва и москвичи», «Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса», «Строители в лицах. Ветераны строители».

Левкин предположил, что в будущем фотографии конкурсантов будут выступать ценным документом сегодняшних строительных преобразований столицы.

«Мэр Сергей Собянин неоднократно говорил, что главная задача властей - сделать Москву комфортным для проживания и работы мегаполисом. В столице реализуется ряд масштабных проектов, которые призваны решить поставленную задачу: запущена программа реновации жилья, ведется реорганизация промзон, реставрация памятников истории и культуры в центре города», — подчеркнул Левкин.

Руководитель департамента напомнил, что церемония награждения победителей конкурса «Планета Москва» состоится 17 августа в парке «Зарядье», одновременно откроется выставка работ финалистов. После окончания выставки работы будут экспонироваться в «Доме на Брестской» и в мэрии Москвы.