РИАМО – 26 июл. Столичная полиция повторно вручила письменные предупреждения организаторам несогласованных митингов 27 июля на Тверской улице за недопустимость подобного рода действий, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

В свою очередь столичная прокуратура считает Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса, Илью Яшина организаторами несогласованной акции 20 июля перед мэрией. Перед минувшим мероприятиям этим людям также выносили письменные предупреждения.

«Ряду граждан, призывавших жителей и гостей столицы принять 27 июля 2019 года участие в несогласованном органами государственной власти Москвы массовом мероприятии на Тверской улице, были вручены письменные предостережения о недопустимости указанных действий», – говорится в сообщении.

Тем не менее, в сети Интернет и на иных ресурсах продолжаются призывы к участию в указанной акции. Московская полиция еще раз предупредила жителей и гостей мегаполиса, что запланированное на 27 июля в центре города несогласованное мероприятие – незаконно.

«Информируем, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка», – подчеркивается в сообщении.

В столице 20 июля состоялся митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По сведениям полиции, на него пришли 12 тысяч человек, по другим данным - 22,5 тысячи. Независимые кандидаты выступили с требованием допустить их на выборы в Мосгордуму. В противном случае они пообещали 27 июля прийти к столичной мэрии и призвали горожан присоединиться к ним.

Данное мероприятие не было согласовано с московскими властями.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.