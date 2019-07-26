РИАМО - 26 июл. С помощью приложения «Народный инспектор» за последний месяц в Химках убрали свыше 160 припаркованных на газонах машин автохамов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области.

К своим обращениям свидетели прикрепили видеозаписи, где зафиксировали незаконную парковку. Инициатором запуска приложения стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оно позволяет гражданам сообщать о случаях, когда владельцы транспорта нарушают порядок в сфере чистоты, порядка и благоустройства.

«Наибольшее количество автохамов отучены парковаться на газонах в микрорайона Левобережный а также улиц 9 мая и Молодежная», — рассказал Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Приложение позволяет определить, в каких местах города случаи несанкционированной парковки повторяются чаще всего. Позже органам местного самоуправления советуют оснастить эти места декоративными ограждениями, с помощью которых можно предотвратить порчу благоустройства, а также дают рекомендации по обустройству зоны для парковки.

В неделю база данных приложения пополняется более чем на тысячу новых госномеров автохамов.