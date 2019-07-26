РИАМО - 26 июл. В Москве начали доследственную проверку по факту гибели 42-летней женщины в результате пожара на севере города, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«В июле 2019 года в квартире одного из жилых домов по 3-му Михайловскому переулку в Москве произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины 1976 года рождения. <…> По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.