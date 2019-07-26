РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июл. Около 55 участков автомобильных дорог общей протяженностью свыше 32 километров отремонтировали в подмосковном Красногорске летом текущего года, сообщил замглавы городского округа Всеволод Волосевич.

«Как мы и обещали – досрочно завершили основной ремонт дорог в городском округе Красногорск. По первой волне субсидии от министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на данный момент нами отремонтировано около 55 улиц. Это более 32 километров, и, если говорить о площади, – свыше 162 тысяч квадратных метров», – сказал Волосевич.

Он отметил, что основной акцент в этом году сделали на микрорайон Опалиха, потому что там было много требующих ремонта дорог. На ремонт дорог было выделено порядка 150 миллионов рублей, 95% от этой суммы – субсидия из бюджета Московской области, остальное – из бюджета муниципалитета.

«Надеемся на вторую волну финансирования, благодаря которому сможем завершить ремонт еще порядка 10 улиц. На эти цели планируется около 20 миллионов рублей. Также 95% от этой суммы – бюджет области, остальное – средства муниципалитета», – добавил Волосевич.

По его словам, из бюджета городского округа также выделят около 35 миллионов рублей на реализацию двух масштабных проектов.

«Реконструкцию улицы Чапаева начнем в августе. И сейчас уже мы делаем большую дорогу в деревне Тимошкино. По завершении всего ремонта 2019 года, думаю, мы выйдем на показатели 185 тысяч квадратных метров или 35 километров дорог», – заключил Волосевич.