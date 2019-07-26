РИАМО - 26 июл. В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины 1942 года рождения, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Тело погибшей нашли накануне вечером в жилом доме по улице Ташкентской в районе Выхино-Жулебино Москвы. При осмотре у нее нашли колото-резанные раны в районе шеи.

«Следствием установлено лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. После получения необходимой медицинской помощи с ним будут проведены следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении.

В настоящий момент по факту преступления ГСУ Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».