РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июл. В подмосковных Люберцах определили даты презентации проектов ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», презентации пройдут с 13 по 15 августа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Конкурс на соискание в ежегодной премии «Наше Подмосковье» стартовал в начале июля. В этом году победители получат тысячу премий по 180 тысяч рублей.

«Соискатели премии из Люберец смогут представить свои проекты 13, 14 и 15 августа в ДС «Триумф». Начало в 10:00», – говорится в сообщении.

За время приема заявок на соискание в премии жители Люберец подали около 1,7 тысячи проектов. Самой популярной номинацией по-прежнему остается «Творчество и духовное наследие».