РИАМО - 26 июл. Парк имени Казимира Малевича планируют открыть в Одинцовском городском округе летом 2020 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев после проверки хода работ.

Главу региона сопровождал режиссер Федор Бондарчук.

«Через дорогу через год мы откроем парк», — заявил Воробьев.

Парк находится рядом со станцией «Раздоры».

Как рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, работы уже начались, первый этап - 136 гектаров, уже к концу 2019 года здесь будут сделаны парковка, прогулочные дорожки, игровые площадки. Полный проект включает озеро, водопад, кафе. Кроме того, в парке будет арт-пространство.

«Мы сейчас обсуждаем (проект — ред.) с родственниками Малевича. Здесь есть знаменитый дуб, где был развеян прах Малевича. Будет очень правильно, если в концепции парка будет учтено творчество Казимира Малевича», — заключил Хайкин.