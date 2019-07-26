РИАМО - 26 июл. Осенняя погода установится на следующей неделе в Подмосковье и столице, средняя температура окажется на 5-6 градусов ниже нормы, эти дни станут самыми холодными с начала лета, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В воскресенье с севера на юг начнет продвигаться холодный атмосферный фронт. Через Москву и область его прохождение ожидается во второй половине дня, но значимых дождей с ним не ожидается. Лишь в отдельных районах может пройти небольшой дождь, а температура начнет понижаться. Ее максимальное значение составит 23-25 градусов», — говорится в сообщении.

Температура значительно понизится 29 июля. Под утро в Москве похолодает до 10 градусов, по области - до 7-12 градусов, днем в городе - всего 15-17, в Подмосковье максимальная температура – 12-17 градусов. Средняя суточная температура окажется на 5-6 градусов ниже нормы и будет соответствовать второй половине сентября.

«К середине недели Москва и область останутся в тыловой части высокого циклона, и вторжение холодного воздуха продолжится, что приведет к дальнейшему понижению температуры. До середины недели ночью – 5-10, днем – 11-16 градусов, что идет вразрез с климатом. По многолетним данным, в Москве именно на последние дни июля приходится самая высокая температура воздуха», — добавляется в сообщении.

Последние дни июля станут самыми холодными с начала лета.

В последний раз столь интенсивное похолодание в конце центрального месяца лета отмечалось в 1962 году. Аналогичное похолодание отмечается в июле раз в 7 лет, но, как правило, происходит оно в начале месяца.