РИАМО – 26 июл. Дом культуры имени А.М. Горького в поселке Верея Орехово-Зуевского городского округа приглашает всех желающих 17 августа на праздничные мероприятия ко Дню поселка, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Весь день для жителей поселка будет работать зона библиотеки, с 11:00 стартует детская развлекательная программа, а в 13:00 начнутся мастер-классы и занятия на спортивных площадках», – говорится в сообщении.

В 16:00 для жителей покажут большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома культуры и центра социальной защиты населения «Надежда», а также кавер-группы из Москвы. В финале праздника пройдет фаер-шоу.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник пройдет в поселке Верея, на улице Центральная, у дома №30 (ДК имени А.М. Горького). Начало в 11:00.